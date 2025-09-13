Exposition d’artistes au Manoir de La Roche Musset Cinq-Mars-la-Pile

Exposition d’artistes au Manoir de La Roche Musset Cinq-Mars-la-Pile samedi 13 septembre 2025.

Exposition d’artistes au Manoir de La Roche Musset

30 Rue de la Roche Cinq-Mars-la-Pile Indre-et-Loire

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-13

Exposition de 4 artistes (2 peintres et 2 sculpteurs) dans les caves troglodytiques du Manoir . Accès par le parc du Manoir .

30 Rue de la Roche Cinq-Mars-la-Pile 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 23 19 09 77 adecassini@gmail.com

English :

Exhibition of 4 artists (2 painters and 2 sculptors) in the troglodytic cellars of the Manoir . Access via the Manoir park.

German :

Ausstellung von 4 Künstlern (2 Maler und 2 Bildhauer) in den Höhlenkellern des Manoirs . Zugang über den Park des Manoirs .

Italiano :

Mostra di 4 artisti (2 pittori e 2 scultori) nelle cantine trogloditiche del maniero. Accesso dal parco del maniero.

Espanol :

Exposición de 4 artistas (2 pintores y 2 escultores) en las bodegas trogloditas del Palacete. Acceso por el parque de la Mansión.

