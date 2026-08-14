UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Thevet-Saint-Julien

Exposition d’artistes au Musée des Racines Thevet-Saint-Julien

vendredi 14 août 2026 · Thevet-Saint-Julien

Exposition d’artistes au Musée des Racines Thevet-Saint-Julien

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Musée des Racines
Ville
36400 Thevet-Saint-Julien
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Thevet-Saint-Julien

Exposition d’artistes au Musée des Racines

Musée des Racines Thevet-Saint-Julien Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-14 14:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Le Musée des Racines propose une exposition pour ses visiteurs.
Expositions d’oeuvres de C Fontenelle, Lafeekdbosses et H Harfouch au Musée des Racines.   .

Musée des Racines Thevet-Saint-Julien 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 30 05 91 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Mus%E9e des Racines is hosting an exhibition for its visitors.

L’événement Exposition d’artistes au Musée des Racines Thevet-Saint-Julien a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Pays de George Sand