Exposition d’artistes au Musée des Racines Thevet-Saint-Julien
vendredi 14 août 2026 · Thevet-Saint-Julien
Informations pratiques
Thevet-Saint-Julien
Exposition d’artistes au Musée des Racines
Musée des Racines Thevet-Saint-Julien Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-14 14:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Le Musée des Racines propose une exposition pour ses visiteurs.
Expositions d’oeuvres de C Fontenelle, Lafeekdbosses et H Harfouch au Musée des Racines. .
Musée des Racines Thevet-Saint-Julien 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 30 05 91
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English :
The Mus%E9e des Racines is hosting an exhibition for its visitors.
L’événement Exposition d’artistes au Musée des Racines Thevet-Saint-Julien a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Pays de George Sand