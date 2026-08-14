Informations pratiques

Thevet-Saint-Julien

Exposition d’artistes au Musée des Racines

Musée des Racines Thevet-Saint-Julien Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-14 14:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Le Musée des Racines propose une exposition pour ses visiteurs.

Expositions d’oeuvres de C Fontenelle, Lafeekdbosses et H Harfouch au Musée des Racines. .

Musée des Racines Thevet-Saint-Julien 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 30 05 91

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English :

The Mus%E9e des Racines is hosting an exhibition for its visitors.

L’événement Exposition d’artistes au Musée des Racines Thevet-Saint-Julien a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Pays de George Sand