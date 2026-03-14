Exposition d’artistes et d’artisans du Réseau des Métiers d’Art Lieu-dit Le Bourg Biron
Exposition d’artistes et d’artisans du Réseau des Métiers d’Art Lieu-dit Le Bourg Biron samedi 11 avril 2026.
Exposition d’artistes et d’artisans du Réseau des Métiers d’Art
Lieu-dit Le Bourg Chappelle basse du Château de Biron Biron Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-04-11
Exposition des ARTISANS D’ART, dans la chapelle du château de Biron.
Découvrez l’incroyable talents des artisans de notre beau territoire, dans le cadre exceptionnelle de la chapelle du château de Biron .
Durant toute la période de Château en fête
Sans réservation préalable.
Cette animation est prévue en intérieur. .
Lieu-dit Le Bourg Chappelle basse du Château de Biron Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 13 39 biron@semitour.com
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English : Exposition d’artistes et d’artisans du Réseau des Métiers d’Art
L’événement Exposition d’artistes et d’artisans du Réseau des Métiers d’Art Biron a été mis à jour le 2026-03-10 par Groupe CDT 24