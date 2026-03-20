Exposition d’artistes Isabelle Petit Corentin Sondaz Photo, arts plastiques La CABORDE Beaufort-Orbagna
Exposition d’artistes Isabelle Petit Corentin Sondaz Photo, arts plastiques La CABORDE Beaufort-Orbagna vendredi 31 juillet 2026.
Exposition d’artistes Isabelle Petit Corentin Sondaz Photo, arts plastiques
La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-07-31
Du 31 juillet au 22 août
Vernissage vendredi 31 juillet à 18h
Bien que différents dans leur approche, deux photographes partageant une passion commune pour l’exploration urbaine, proposent de découvrir leur travail artistique à travers une exposition intitulée Témoins d’éphémères .
Isabelle Petit met en scène des détails qui l’interpellent, tandis que Corentin Sondaz immortalise la majesté de l’architecture. Tous deux rendant hommage au passage du temps.
Entrée libre
Visite commentée de l’exposition par Corentin Sondaz samedi 15 août à 15h .
La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr
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L’événement Exposition d’artistes Isabelle Petit Corentin Sondaz Photo, arts plastiques Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA