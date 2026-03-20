Exposition d’artistes Isabelle Petit Corentin Sondaz Photo, arts plastiques La CABORDE Beaufort-Orbagna

Exposition d’artistes Isabelle Petit Corentin Sondaz Photo, arts plastiques

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-07-31

Du 31 juillet au 22 août

Vernissage vendredi 31 juillet à 18h

Bien que différents dans leur approche, deux photographes partageant une passion commune pour l’exploration urbaine, proposent de découvrir leur travail artistique à travers une exposition intitulée Témoins d’éphémères .

Isabelle Petit met en scène des détails qui l’interpellent, tandis que Corentin Sondaz immortalise la majesté de l’architecture. Tous deux rendant hommage au passage du temps.

Entrée libre

Visite commentée de l’exposition par Corentin Sondaz samedi 15 août à 15h .

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr

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English :

L’événement Exposition d’artistes Isabelle Petit Corentin Sondaz Photo, arts plastiques Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA