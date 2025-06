Exposition d’artistes, L’Art des beaux jours Rue de l’Hôtel de Ville Luçon 6 juillet 2025 07:00

Exposition au Jardin Dumaine à Luçon, avec des’artistes peintres, sculpteurs et photographes d’art en plein air. Environ 25 artistes exposants, amateurs et professionnels, en partie renouvelés chaque dimanche d’exposition. Entrée libre

Tous les dimanches, du 7 juillet au 25 août, sauf en cas de grosses intempéries.

ATTENTION DIMANCHE 14 JUILLET, EXPOSITION DE 14 à 19 HEURES UNIQUEMENT POUR CAUSE DE MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES DANS L’AIRE D’EXPOSITION LE MATIN.

Sur place, buvette sans alcool .

Rue de l’Hôtel de Ville Jardin Dumaine

Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 01 37 14 65 promart.85400@gmail.com

English :

Exhibition at the Jardin Dumaine in Luçon, with ‘plein air painters, sculptors and art photographers. Around 25 amateur and professional exhibitors, some of whom change every Sunday. Free admission

German :

Ausstellung im Jardin Dumaine in Luçon mit Malern, Bildhauern und Kunstfotografen unter freiem Himmel. Etwa 25 ausstellende Künstler, Amateure und Profis, die jeden Ausstellungssonntag zum Teil neu zusammengestellt werden. Freier Eintritt

Italiano :

Mostra al Jardin Dumaine di Luçon, con pittori, scultori e fotografi d’arte « plein air ». Circa 25 espositori dilettanti e professionisti, alcuni dei quali cambiano ogni domenica. Ingresso libero

Espanol :

Exposición en el Jardin Dumaine de Luçon, con pintores, escultores y fotógrafos de arte « plein air ». Unos 25 expositores aficionados y profesionales, algunos de los cuales cambian cada domingo. Entrada gratuita

