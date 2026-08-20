Exposition d’artistes locaux, Salle des associations, Chazelles

Informations pratiques

Exposition d’artistes locaux 19 et 20 septembre Salle des associations Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez rencontrer plusieurs artistes peintres et sculpteurs locaux et découvrir leurs œuvres exposées dans la salle des associations, au cœur du bourg de Chazelles.

L’exposition se tiendra dans une salle climatisée.

Salle des associations 1 route de Marthon, 16380 Chazelles Chazelles 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine

Venez rencontrer plusieurs artistes peintres et sculpteurs locaux qui exposeront leurs oeuvres dans la salle des associations, dans le bourg de Chazelles (salle climatisée)