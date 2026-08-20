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AGENDA · Chazelles

Exposition d’artistes locaux, Salle des associations, Chazelles

samedi 19 septembre 2026 · Salle des associations · Chazelles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle des associations
Adresse
1 route de Marthon, 16380 Chazelles
Ville
16380 Chazelles
Département
Charente
Tarif
Gratuit.

Exposition d’artistes locaux 19 et 20 septembre Salle des associations Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez rencontrer plusieurs artistes peintres et sculpteurs locaux et découvrir leurs œuvres exposées dans la salle des associations, au cœur du bourg de Chazelles.

L’exposition se tiendra dans une salle climatisée.

Salle des associations 1 route de Marthon, 16380 Chazelles Chazelles 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine
Venez rencontrer plusieurs artistes peintres et sculpteurs locaux qui exposeront leurs oeuvres dans la salle des associations, dans le bourg de Chazelles (salle climatisée)

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