Exposition d’artistes locaux Sorbier
Sorbier Allier
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
2026-04-19
Le comité des fêtes de Sorbier organise une exposition de tableaux, sculptures, peintures, dessins, bijoux, etc. effectués par des artistes locaux.
Sorbier 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 83 03
English :
Sorbier’s Comité des fêtes is organizing an exhibition of paintings, sculptures, drawings, jewelry, etc. by local artists.
