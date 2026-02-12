Exposition d’artistes locaux

Sorbier Allier

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

2026-04-19

Le comité des fêtes de Sorbier organise une exposition de tableaux, sculptures, peintures, dessins, bijoux, etc. effectués par des artistes locaux.

Sorbier 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 83 03

English :

Sorbier’s Comité des fêtes is organizing an exhibition of paintings, sculptures, drawings, jewelry, etc. by local artists.

