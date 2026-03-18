Exposition d’artistes Michèle & Bruno Goloubieff Peinture La CABORDE Beaufort-Orbagna

Exposition d’artistes Michèle & Bruno Goloubieff Peinture

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 11:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Du 7 au 30 mai

Vernissage jeudi 7 mai à 18h

Partez à la découverte d’horizons multiples à travers une collection de paysages variés où chaque toile devient une ouverture sur le monde. Des rives baignées de lumière aux montagnes majestueuses, des forêts mystérieuses aux étendues désertiques, cette exposition est une véritable invitation au voyage. Au fil des œuvres, la diversité des techniques révèle toute la richesse de l’expression artistique ; touches délicates à l’aquarelle, matière vibrante de l’acrylique, profondeur des huiles travaillées au couteau… Chaque tableau possède son atmosphère propre, son rythme, sa lumière, son émotion.

Les œuvres de Michèle Goloubieff seront accompagnées de celles de son fils, Bruno Goloubieff.

Entrée libre. Visite commentée de l’exposition par l’artiste samedi 23 mai à 14h. .

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr

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L’événement Exposition d’artistes Michèle & Bruno Goloubieff Peinture Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA