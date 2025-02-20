Exposition d’arts Artistes en Cotentin Salle du Haut-Dick Carentan-les-Marais

Exposition d’arts Artistes en Cotentin

Salle du Haut-Dick Carentan Carentan-les-Marais Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-19

fin : 2026-01-02

2025-12-19

Carentan se met aux couleurs de la palette des peintres et artistes du Cotentin. Pour cette saison, ce sont plus de 50 artistes (peintres, sculpteurs…) aux talents multiples qui exposeront près de 200 oeuvres dans des styles où chacun exprime sa personnalité. La première édition a eu lieu en 2006 et continue de rassembler plus de 1000 visiteurs à chaque saison. .

Salle du Haut-Dick Carentan Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 74 00

