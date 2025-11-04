Exposition d’arts C’est le bouquet ! Munster

Exposition d’arts C’est le bouquet ! Munster mardi 4 novembre 2025.

Exposition d’arts C’est le bouquet !

1 Cour de L’Abbaye Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-04

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-04

L’art s’épanouit sous toutes ses formes ! Du fil à l’image, du geste à la matière, l’exposition C’est le bouquet ! vous invite à un voyage sensible au cœur de la création.

L’association Do un Dert, l’Art en Lien, vous propose sa nouvelle exposition C’est le bouquet ! à la médiathèque de la vallée de Munster, du 04 au 29 novembre 2025.

Au programme ateliers coutures, défilé de mode, créations textiles, photos, vidéos …

Avec l’installation Deux ailes & un caillou de la Cie Caravanes. .

1 Cour de L’Abbaye Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 24 43 accueil@mediatheque-vallee-munster.fr

English :

Art blossoms in all its forms! From thread to image, from gesture to material, the C?est le bouquet! exhibition invites you on a sensitive journey to the heart of creation.

German :

Die Kunst blüht in all ihren Formen auf! Vom Faden zum Bild, von der Geste zum Material die Ausstellung C?est le bouquet! lädt Sie zu einer sensiblen Reise ins Herz der Schöpfung ein.

Italiano :

L’arte sboccia in tutte le sue forme! Dal filo all’immagine, dal gesto alla materia, la mostra C’est le bouquet vi invita a un viaggio sensibile nel cuore della creazione.

Espanol :

¡El arte florece en todas sus formas! Del hilo a la imagen, del gesto a la materia, la exposición C’est le bouquet le invita a un viaje sensible al corazón de la creación.

L’événement Exposition d’arts C’est le bouquet ! Munster a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de tourisme de la vallée de Munster