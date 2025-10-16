Exposition d’Arts Champs de reliance Salle polyvalente Chamboret

Salle polyvalente Avenue du 8 mai 1945 Chamboret Haute-Vienne

Exposition d’arts organisée par l’association Champ de reliance avec les artistes peintres Viviane Barois, Yvette Faguet, Aurore Leyrat, l’association APVM (Apprendre Pour Vivre Mieux) et de l’artisanat du Burkina Faso et du Liban et l’association sport et solidarité. Conférence et ateliers au programme. .

Salle polyvalente Avenue du 8 mai 1945 Chamboret 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 77 22 12 barois@yahoo.fr

