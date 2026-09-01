Informations pratiques

Marigny-Le-Lozon

Exposition d’arts « Couleurs, formes et émotions »

Place Westport Marigny Marigny-Le-Lozon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-27 09:30:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Rendez-vous du 27 septembre au 4 octobre à l’espace « Westport » de Marigny-le-Lozon pour découvrir une exposition d’œuvres d’artistes locaux et émergents.

Au programme : peintures, sculptures et photographies.

Vernissage le 27 septembre. .

Place Westport Marigny Marigny-Le-Lozon 50570 Manche Normandie +33 2 33 55 15 26

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English : Exposition d’arts « Couleurs, formes et émotions »

L’événement Exposition d’arts « Couleurs, formes et émotions » Marigny-Le-Lozon a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Saint-Lô