Exposition d’arts « Couleurs, formes et émotions » Place Westport Marigny-Le-Lozon
dimanche 27 septembre 2026 · Place Westport · Marigny-Le-Lozon
Informations pratiques
Marigny-Le-Lozon
Exposition d’arts « Couleurs, formes et émotions »
Place Westport Marigny Marigny-Le-Lozon Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-27 09:30:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Rendez-vous du 27 septembre au 4 octobre à l’espace « Westport » de Marigny-le-Lozon pour découvrir une exposition d’œuvres d’artistes locaux et émergents.
Au programme : peintures, sculptures et photographies.
Vernissage le 27 septembre. .
Place Westport Marigny Marigny-Le-Lozon 50570 Manche Normandie +33 2 33 55 15 26
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English : Exposition d’arts « Couleurs, formes et émotions »
L’événement Exposition d’arts « Couleurs, formes et émotions » Marigny-Le-Lozon a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Saint-Lô
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