Exposition d’arts Dessinons le patrimoine Cave des vignerons de Buzet Buzet-sur-Baïse

Exposition d’arts Dessinons le patrimoine Cave des vignerons de Buzet Buzet-sur-Baïse samedi 20 septembre 2025.

Exposition d’arts Dessinons le patrimoine

Cave des vignerons de Buzet 56 Avenue des Côtes de Buzet Buzet-sur-Baïse Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-10-05 18:30:00

Date(s) :

2025-09-20

La municipalité de Buzet-sur-Baïse en lien avec l’association « Couleurs d’Aquitaine » vous accueillent du 20 septembre au 5 octobre à une exposition d’art sur le thème du patrimoine.

Le vernissage se déroulera toute la journée du samedi 20 septembre (voir programme sur l’image) et vous êtes conviés le samedi 27 septembre pour créer dans la journée une oeuvre en rapport avec le patrimoine selon votre interprétation. Participation au concours gratuite. .

Cave des vignerons de Buzet 56 Avenue des Côtes de Buzet Buzet-sur-Baïse 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 77 23 16

English : Exposition d’arts Dessinons le patrimoine

German : Exposition d’arts Dessinons le patrimoine

Italiano :

Espanol : Exposition d’arts Dessinons le patrimoine

L’événement Exposition d’arts Dessinons le patrimoine Buzet-sur-Baïse a été mis à jour le 2025-09-12 par OT de l’Albret