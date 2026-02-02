Exposition d’Arts en Brie Salle des fêtes Brie
Exposition d’Arts en Brie Salle des fêtes Brie vendredi 6 mars 2026.
Exposition d’Arts en Brie
Salle des fêtes 55 rue de la mairie Brie Charente
Début : 2026-03-06 10:00:00
fin : 2026-03-08 18:00:00
Date(s) :
2026-03-06
Les adhérents de la section Arts en Brie de BLC organisent leur 10ème exposition à la salle des fêtes de Brie.
Salle des fêtes 55 rue de la mairie Brie 16590 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 50 85 72 artsenbrie@gmail.com
English :
Members of BLC’s Arts en Brie section are holding their 10th exhibition at the Brie village hall.
L’événement Exposition d’Arts en Brie Brie a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême