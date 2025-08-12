Exposition d’arts plastiques La Roseraie La Celle-en-Morvan
Exposition d’arts plastiques
La Roseraie D2 La Celle-en-Morvan Saône-et-Loire
L’exposition d’été organisée par l’Association Artistique de l’Autunois se déroule dans le cadre de la Roseraie de La Celle-en-Morvan. Cette exposition d’arts plastiques, qui bénéficie du soutien de la municipalité de La Celle-en-Morvan, regroupe les œuvres de vingt-trois artistes membres de l’Association Artistique de l’Autunois.
On pourra admirer plus de quatre-vingt dessins, pastels, aquarelles, peintures à l’huile et acrylique, peinture à l’aiguille, aquatinte, photographies, sculptures et céramiques. Cette année, les thèmes du monde végétal et du paysage seront mis à l’honneur.
Une tombola sera organisée, le premier lot sera l’aquarelle de Marie Thibault qui illustre l’affiche de l’exposition.
Noter que cette exposition est ouverte à tous et que l’entrée est libre. Chaque jour, une permanence est assurée par des artistes exposants. .
La Roseraie D2 La Celle-en-Morvan 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté AAAutun2024@orange.fr
