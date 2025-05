Exposition d’arts plastiques – Moyrazès, 30 mai 2025 07:00, Moyrazès.

Laissez-vous surprendre par la créativité et l’expression à travers l’art plastique !

Retrouvez les productions des ateliers huile, dessin, aquarelle, collage .

Rue Jean Mazenq

Moyrazès 12160 Aveyron Occitanie +33 6 70 35 90 95

English :

Let yourself be surprised by creativity and expression through plastic art!

German :

Lassen Sie sich von der Kreativität und dem Ausdruck durch die bildende Kunst überraschen!

Italiano :

Lasciatevi sorprendere dalla creatività e dall’espressione di voi stessi attraverso l’arte!

Espanol :

Déjese sorprender por la creatividad y la expresión personal a través del arte

L’événement Exposition d’arts plastiques Moyrazès a été mis à jour le 2025-05-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)