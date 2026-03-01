Exposition d’arts plastiques Partages

Galerie du Petit Enfer Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27 10:30:00

fin : 2026-04-02 19:00:00

Date(s) :

2026-03-27

6 artistes se sont réunies pour vous partager leurs univers et travaux en peinture, sculpture, photographie, gravure.

6 artistes se sont réunies pour vous partager leurs univers et travaux en peinture, sculpture, photographie, gravure. Des œuvres de tous formats seront présentés dans une belle galerie en front de mer, sur 2 étages. Vernissage ouvert à tous le samedi 28 mars à 18h30. Pour un bon moment en beauté loin des tracas de ce monde. .

Galerie du Petit Enfer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie mic.verot@wanadoo.fr

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English : Exposition d’arts plastiques Partages

6 artists have come together to share their worlds and work in painting, sculpture, photography and engraving.

L’événement Exposition d’arts plastiques Partages Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-11 par Calvados Attractivité