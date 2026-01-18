Exposition d’arts plastiques Remy Teulier (sculpture) Jicé (peintre) et Mariette Forges (sculpture) Moyrazès

Exposition d’arts plastiques Rencontres artistiques

Vendredi 2026-03-06

2026-03-06

2026-03-06 2026-03-07

Organisé par l’association les ateliers de la Maresque.

Avec JiCé (Peinture), Privat Sonia (Peinture), Teulier Rémy (Sculpture), Forges Mariette (Terre Cuite) et Tordet Prince (Dessin stylo bille).

Exposition d’arts plastiques organisée par les ateliers de la Maresque, venez découvrir les œuvres de 5 artistes différents. .

Rue Jean Mazenq Moyrazès 12160 Aveyron Occitanie +33 6 70 35 90 95 nferlet@hotmail.com

Organized by the association les ateliers de la Maresque.

With JiCé (Painting), Privat Sonia (Painting), Teulier Rémy (Sculpture), Forges Mariette (Clay) and Tordet Prince (Ballpoint pen drawing).

