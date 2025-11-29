Exposition d’Arts Saint-Vaast-la-Hougue
Exposition d’Arts Saint-Vaast-la-Hougue samedi 29 novembre 2025.
Exposition d’Arts
9 Rue de Choisy Saint-Vaast-la-Hougue Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-29 09:30:00
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-29
Venez découvrir les oeuvres de nombreux artistes Erik Akiro Elisabeth Coupey Catherine Dumont Fab Hélène Legeardt Julie Loit Sophie Richard Michel Riou Carole Rosalie Amori Spark réunis dans un même lieu pour vous faire découvrir leurs talents. .
9 Rue de Choisy Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 6 22 74 29 43
English : Exposition d’Arts
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition d’Arts Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Cotentin Le Val de Saire