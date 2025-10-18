Exposition d’astronomie à la Maison des Abers Saint-Pabu

Exposition d’astronomie à la Maison des Abers Saint-Pabu samedi 18 octobre 2025.

Rue de Tariec Saint-Pabu Finistère

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

Dans le cadre des vacances de la Toussaint, la Maison des abers vous accueille avec un nouveau programme dont deux expositions exclusives sur l’astronomie.

Exposition Songe d’une nuit étoilée

Patrimoine de l’humanité, le ciel est partagé par tous, en tous lieux, à tous âges, il est universel et sans frontières. Contempler la voûte céleste, c’est aussi l’occasion de porter un autre regard sur le monde qui nous entoure. L’exposition aborde le rapport ambiguë que notre société entretient sur l’Univers.

Exposition Au commencement, Big Bang et autres récits

Cette exposition propose un parcours à travers des récits sur nos origines, des notions scientifiques ou philosophiques et dessine les avancées de la science face à nos héritages culturels. .

Rue de Tariec Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 89 75 03

