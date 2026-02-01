Exposition d’astronomie à la Maison des Abers Maison des Abers Saint-Pabu

Exposition d’astronomie à la Maison des Abers

Maison des Abers Korn ar Gazel Saint-Pabu Finistère

La Maison des Abers, les associations Estran Nature, Grains de sable et le club d’astronomie Pégase vous invitent à un voyage intergalactique “Passeport pour les étoiles” durant les vacances de février.

Exposition Songe d’une nuit étoilée

Patrimoine de l’humanité, le ciel est partagé par tous, en tous lieux, à tous âges, il est universel et sans frontières. Contempler la voûte céleste, c’est aussi l’occasion de porter un autre regard sur le monde qui nous entoure. L’exposition aborde le rapport ambiguë que notre société entretient sur l’Univers.

Exposition Au commencement, Big bang et autres récits

Cette exposition propose un parcours à travers des récits sur nos origines, des notions scientifiques ou philosophiques et dessine les avancées de la science face à nos héritages culturels.

Livret jeux

Venez décrocher votre passeport pour les étoiles, en parcourant votre espace muséographique avec un livret d’activités ludiques.

Expositions visibles dans le centre d’interprétation dédié aux trois abers, Wrac’h, Benoît et Ildut, avec une muséographie pédagogique, une salle de projection, un espace ludique dédié aux enfants, une collection de coquillages et un aquarium d’eau de mer. .

