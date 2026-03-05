Exposition Daule, daule, peuple Tharu Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise

Exposition Daule, daule, peuple Tharu

Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Falaise Falaise Calvados

Dans le cadre du deuxième forum Comprendre les combats des jeunesses autochtones , la médiathèque à Falaise accueille l’exposition Daule Daule ( ça va ça va en langue Tharu), sur le mode de vie du peuple Tharu.

L’exposition a été créée grâce aux échanges entre des élèves du lycée Guillaume le Conquérant de Falaise et l’antenne népalaise de l’association Gobal Home For Indigenous People , association de défense des droits des peuples autochtones, dirigée par Brijlal Chaudhari qui vit à proximité de Falaise aujourd’hui.

Elle est donc composée de 13 photographies présentant le peuple Tharu, leur culture, leurs traditions mais également leur rapport à l’environnement.

Ces photographies seront accompagnées de QrCode renvoyant à des audios réalisés par les élèves. .

English : Exposition Daule, daule, peuple Tharu

As part of the second Understanding the struggles of indigenous youth forum, the media library in Falaise is hosting an exhibition entitled Daule Daule ( ça va ça va in the Tharu language), about the way of life of the Tharu people.

