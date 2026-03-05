Exposition Daule, daule, peuple Tharu Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise
Dans le cadre du deuxième forum Comprendre les combats des jeunesses autochtones , la médiathèque à Falaise accueille l’exposition Daule Daule ( ça va ça va en langue Tharu), sur le mode de vie du peuple Tharu.
L’exposition a été créée grâce aux échanges entre des élèves du lycée Guillaume le Conquérant de Falaise et l’antenne népalaise de l’association Gobal Home For Indigenous People , association de défense des droits des peuples autochtones, dirigée par Brijlal Chaudhari qui vit à proximité de Falaise aujourd’hui.
Elle est donc composée de 13 photographies présentant le peuple Tharu, leur culture, leurs traditions mais également leur rapport à l’environnement.
Ces photographies seront accompagnées de QrCode renvoyant à des audios réalisés par les élèves. .
English : Exposition Daule, daule, peuple Tharu
As part of the second Understanding the struggles of indigenous youth forum, the media library in Falaise is hosting an exhibition entitled Daule Daule ( ça va ça va in the Tharu language), about the way of life of the Tharu people.
