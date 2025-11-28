Exposition d’automates Thann

Exposition d’automates

9 place Joffre Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-11-28

Plongez dans un monde féerique où la nature prend vie grâce à des automates animés marmottes, pingouins, rennes et élans vous attendent pour les admirer.

Arriverez-vous à trouver toutes les scènes d’automates dans la ville ? .

9 place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20

English :

Immerse yourself in a fairytale world where nature comes to life thanks to animated automata: marmots, penguins, reindeer and elk await your admiration.

German :

Tauchen Sie ein in eine märchenhafte Welt, in der die Natur durch animierte Automaten zum Leben erwacht: Murmeltiere, Pinguine, Rentiere und Elche warten darauf, von Ihnen bestaunt zu werden.

Italiano :

Immergetevi in un mondo fiabesco dove la natura prende vita grazie agli automi animati: marmotte, pinguini, renne e alci vi aspettano per essere ammirati.

Espanol :

Sumérjase en un mundo de cuento de hadas donde la naturaleza cobra vida gracias a autómatas animados: marmotas, pingüinos, renos y alces le esperan para que los admire.

