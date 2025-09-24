Exposition d’automne 2025 galerie d’art « Rendez-vous » Montfaucon

Exposition d’automne 2025 galerie d’art « Rendez-vous » Montfaucon mercredi 24 septembre 2025.

Exposition de peintres et sculptures

L’association de la galerie d’art » Rendez-vous » à le grand plaisir de vous proposer l’exposition de groupe d’ automne. Les artistes : Pascale ABADIE, Monique DURANT, Nicky DUPETY, Christel MAUS, Jean-François MILLAN, SCULI, Nathalie RAIZMAN, Cyril RUELLE, TACIT FECIT, Aline WIEST, y sont représentés du 24/09 au 07/12/2025 au Hameau les Gillotins, 02540 Montfaucon.

L’exposition se compose de 50 œuvres d’art tous formats.

Le vernissage a lieu le samedi 27/09/2025 à 18h00, nous vous demandons de confirmer votre venue à [e@g-rdv.com](mailto:e@g-rdv.com)

La galerie est ouverte tous les jours de 10h à 18h, l’entrée est libre et gratuite.

Article :

L’association de la galerie d’art « Rendez-vous » a le plaisir de vous présenter lors de son exposition d’automne 10 talents, aux sujets et techniques de créations différents. Une exposition dans l’optique de diffuser la création artistique et de mettre en avant l’initiative collective exprimée avec 50 œuvres d’art à découvrir.

Les artistes sont :

Pascale ABADIE peintre,

Monique DURANT peintre,

Nicky DUPETY peintre,

Christel MAUS peintre,

Jean-François MILLAN peintre,

SCULI sculpteur,

Nathalie RAIZMAN peintre,

Cyril RUELLE peintre,

TACIT FECIT peintre,

Aline WIEST peintre.

La galerie associative a pour vocation de favoriser les démarches artistiques singulières afin d’établir un dialogue avec la création culturelle actuelle et la région du sud de l’Aisne. Nous vous proposons l’émergence d’un lieu démocratique ouvert à tout public : spectateurs, amateurs, artistes.

Notre passion est de donner une visibilité aux démarches artistiques les plus minoritaires et novatrices, d’où cette exposition de groupe et des expositions personnelles régulières.

C’est pourquoi nous invitons chaque passionné à nous rejoindre dans ce projet comme vous êtes à l’image de notre ouverture d’esprit

