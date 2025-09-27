Exposition d’automne de Brum’art Brumath

Exposition d’automne de Brum’art Brumath samedi 27 septembre 2025.

Exposition d’automne de Brum’art

7 rue Jacques Kablié Brumath Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-09-27

Depuis 62 ans les artistes de Brum’art, ouvrent les festivités de la foire aux oignons, avec leur exposition d’automne, l’occasion, pour vous présenter leurs dernières créations, peintures, sculptures et photos.

Pour cette exposition, chaque artiste vous fait découvrir ses œuvres récentes, chacun avec son écriture personnelle, afin de vous faire partager ses émotions.

L’invité de l’exposition d’automne est Daniel Gasser, artiste peintre, pastelliste et photographe de renommée internationale. .

