Exposition d’automne de Faye Voir La Ligne et le Trait Richelieu

Exposition d’automne de Faye Voir La Ligne et le Trait

15 Place des Religieuses Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-28

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-11-28

Pour ce nouveau chapitre de Faye Voir, les artistes Virginie Prokopowicz et Thierry Lagarde investissent la ville de Richelieu pensée autour de l’axe et de la perspective, modèle de modernisme historique.

Pour ce nouveau chapitre de Faye Voir, les artistes Virginie Prokopowicz et Thierry Lagarde investissent la ville de Richelieu pensée autour de l’axe et de la perspective, modèle de modernisme historique.

Le thème La ligne et le trait en prolonge l’esprit une traversée entre art, architecture et mémoire.

Ce premier itinéraire esquisse la vocation de Faye Voir relier les œuvres, les lieux et ceux qui les traversent.

Les œuvres présentées sont disponibles à la vente ainsi qu’un espace art shop présentant des objets et œuvres de petits formats à des prix très abordables. .

15 Place des Religieuses Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 22 70 20 68

English :

For this new chapter in Faye Voir, artists Virginie Prokopowicz and Thierry Lagarde take on the city of Richelieu, a model of historical modernism based on axis and perspective.

German :

Für dieses neue Kapitel von Faye Voir investieren die Künstler Virginie Prokopowicz und Thierry Lagarde in die Stadt Richelieu, die rund um die Achse und die Perspektive, ein Modell des historischen Modernismus, gedacht wurde.

Italiano :

Per questo nuovo capitolo di Faye Voir, gli artisti Virginie Prokopowicz e Thierry Lagarde osservano da vicino la città di Richelieu, un modello di modernismo storico costruito intorno all’asse e alla prospettiva.

Espanol :

Para este nuevo capítulo de Faye Voir, los artistas Virginie Prokopowicz y Thierry Lagarde se acercan a la ciudad de Richelieu, modelo de modernismo histórico construido en torno al eje y la perspectiva.

L’événement Exposition d’automne de Faye Voir La Ligne et le Trait Richelieu a été mis à jour le 2025-11-20 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme