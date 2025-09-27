Exposition d’automne de l’association WIntzen’arts Wintzenheim

Exposition d’automne de l’association WIntzen’arts Wintzenheim samedi 27 septembre 2025.

Exposition d’automne de l’association WIntzen’arts

71 rue du Maréchal Joffre Wintzenheim Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-27 2025-09-28

Alors que les souvenirs des vacances estivales sont encore frais, l’Exposition d’automne de l’association Wintzen’arts, présidée par Éric Weibel, invitera cette année les amateurs d’art à s’évader dans un monde où liberté, voyage et vie marine se mélangent. Elle mettra également en vedette des toiles anciennes et emblématiques de peintres régionaux talentueux.

Pendant une année, un air de liberté et de voyage a inspiré les peintres de l’association. Pour parfaire cette équation, ils n’ont pas hésité à plonger leur pinceau dans l’imaginaire des fonds aquatiques et poissonneux. La quinzaine de membres a ainsi utilisé à sa façon, l’aquarelle, l’huile, l’acrylique ou les techniques mixtes pour révéler avec splendeur sa propre vision du moment. Grâce à cette variété de styles, allant de l’abstrait au classique, en passant par des effets d’ombre et de lumière, de clins d’œil humoristique, chaque tableau offrira une expérience immersive aux spectateurs. Sans doute, se laissera-t-il emporter par la liberté qui anime ces œuvres, tout comme un poisson frétillant dans l’eau.

Afin de compléter en beauté son exposition, l’association a choisi une vingtaine d’œuvres anciennes du collectionneur alsacien René Mathern. Peintes à l’huile ou à l’aquarelle, elles rendent hommage aux artistes locaux. Les visiteurs pourront ainsi s’évader au cœur d’une nature éblouissante ou d’un village au charme intemporel.

* Les peintres de Wintzen’arts, se retrouvent une fois par semaine dans la salle de l’Arthuss à Wintzenheim. Un appel est d’ores et déjà lancé à tous les mordus de peintures qui souhaitent se joindre au groupe. .

71 rue du Maréchal Joffre Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 6 30 50 73 80

English :

The exhibition will take you away to a world where freedom, travel and marine life blend together. It will also feature old and iconic canvases by talented regional painters.

German :

Die Ausstellung wird Sie in eine Welt entführen, in der Freiheit, Reisen und Meeresleben miteinander verschmelzen. Außerdem werden alte und symbolträchtige Gemälde von talentierten regionalen Malern gezeigt.

Italiano :

La mostra vi porterà in un mondo in cui libertà, viaggio e vita marina si fondono. Saranno esposte anche tele antiche e iconiche di talentuosi pittori regionali.

Espanol :

La exposición le transportará a un mundo en el que confluyen la libertad, los viajes y la vida marina. También presentará lienzos antiguos e icónicos de pintores regionales de gran talento.

