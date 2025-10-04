Exposition d’Automne des Artistes Talantais Talant
Exposition d’Automne des Artistes Talantais
27 Rue Notre-Dame Talant Côte-d’Or
Début : 2025-10-04 14:30:00
fin : 2025-10-12 18:30:00
Exposition d’Automne des Artistes Talantais 27e édition
Lieu Maison Alix de Vergy, 27 rue Notre Dame, Talant
️ Dates Du 4 octobre (vernissage) exposition ouverte tous les jours
Artistes 17 exposants, dont 7 nouveaux, répartis sur une salle supplémentaire
À découvrir cette année
– Un nouveau sculpteur (figurines)
– Deux nouveaux peintres à l’huile sur toile
– Un photographe spécialisé en faune
– Œuvres variées peinture, sculpture (compressions, bois tourné), photographie
Animations
-Présence quotidienne de 2 à 4 artistes pour échanger avec les visiteurs
– Accueil de classes pour des ateliers découverte animés par une équipe pédagogique
Vernissage
Samedi 4 octobre à 17h
En musique avec le groupe « Le bonheur est dans l’impasse » (flûtes, trombone, saxophone, guitares, percussions)
En présence du maire de Talant et des conseillers culturels
Environ 100 convives attendus
Artistes et disciplines exposés
Peinture à l’huile
Brigitte Blochet
Nelly Chevasson
Mireille Dortel
DEYA
Mireille François (technique au couteau)
Mario Ghizzi
Fabien Launay
Odile Marin
BEYO
Paul Sanlaville
Christine Vallerot
Aquarelle
Agnès Chardin
Valérie Leprun
Sculpture / Techniques diverses
Jean-Jacques Delorme Figuriste (sculpture figurative)
Yannick Léty Compressions et sculptures
Roland Haas Tournage sur bois
Photographie
Pascal Durand Photographe animalier .
27 Rue Notre-Dame Talant 21240 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 91 29 51
