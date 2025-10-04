Exposition d’Automne des Artistes Talantais Talant

27 Rue Notre-Dame Talant Côte-d’Or

Début : 2025-10-04 14:30:00

fin : 2025-10-12 18:30:00

2025-10-04

Exposition d’Automne des Artistes Talantais 27e édition

Lieu Maison Alix de Vergy, 27 rue Notre Dame, Talant

️ Dates Du 4 octobre (vernissage) exposition ouverte tous les jours

Artistes 17 exposants, dont 7 nouveaux, répartis sur une salle supplémentaire

À découvrir cette année

– Un nouveau sculpteur (figurines)

– Deux nouveaux peintres à l’huile sur toile

– Un photographe spécialisé en faune

– Œuvres variées peinture, sculpture (compressions, bois tourné), photographie

Animations

-Présence quotidienne de 2 à 4 artistes pour échanger avec les visiteurs

– Accueil de classes pour des ateliers découverte animés par une équipe pédagogique

Vernissage

Samedi 4 octobre à 17h

En musique avec le groupe « Le bonheur est dans l’impasse » (flûtes, trombone, saxophone, guitares, percussions)

En présence du maire de Talant et des conseillers culturels

Environ 100 convives attendus

Artistes et disciplines exposés

Peinture à l’huile

Brigitte Blochet

Nelly Chevasson

Mireille Dortel

DEYA

Mireille François (technique au couteau)

Mario Ghizzi

Fabien Launay

Odile Marin

BEYO

Paul Sanlaville

Christine Vallerot

Aquarelle

Agnès Chardin

Valérie Leprun

Sculpture / Techniques diverses

Jean-Jacques Delorme Figuriste (sculpture figurative)

Yannick Léty Compressions et sculptures

Roland Haas Tournage sur bois

Photographie

Pascal Durand Photographe animalier .

27 Rue Notre-Dame Talant 21240 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 91 29 51

