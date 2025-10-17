Exposition d’automne « La tendresse des murs » des Ateliers des Arques Frayssinet-le-Gélat

Route de Fumel Frayssinet-le-Gélat

À travers une quarantaine d’œuvres récentes issues de la collection de l’Artothèque du Lot, cette exposition, présentée dans les quatre bibliothèques du territoire, interroge notre rapport à l’intime et à l’espace domestique. Dans un monde dominé par la globalisation et l’instabilité, le foyer apparaît comme un refuge, un lieu stable et familier où se rejouent nos rituels quotidiens. La maison devient alors un espace de repli, de construction de soi, un univers personnel que l’on façonne autant qu’il nous façonne.

Œuvres sélectionnées dans la collection de l’Artothèque du Lot. Artiste invité Nuno Lopes Silva.

Exposition visible dans les 4 médiathèques. .

Route de Fumel Frayssinet-le-Gélat 46250 Lot Occitanie +33 5 65 36 61 87 bibliotheque-frayssinet-le-gelat@orange.fr

English :

Through some forty recent works from the collection of the Artothèque du Lot, this exhibition, presented in the region?s four libraries, questions our relationship with intimacy and domestic space

German :

Anhand von vierzig neuen Werken aus der Sammlung der Artothèque du Lot stellt diese Ausstellung, die in den vier Bibliotheken der Region zu sehen ist, unsere Beziehung zum Intimen und zum häuslichen Raum in Frage

Italiano :

Attraverso una quarantina di opere recenti della collezione dell’Artothèque du Lot, questa mostra, presentata nelle quattro biblioteche della regione, esamina il nostro rapporto con l’intimità e lo spazio domestico

Espanol :

A través de unas cuarenta obras recientes de la colección de la Artothèque du Lot, esta exposición, presentada en las cuatro bibliotecas de la región, examina nuestra relación con la intimidad y el espacio doméstico

