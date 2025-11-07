Exposition d’automne Salle des fêtes Montapas

Exposition d’automne

Salle des fêtes Le bourg Montapas Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 10:00:00

fin : 2025-11-09 12:00:00

Date(s) :

2025-11-07

L’association culturelle Baz’Arts met à l’honneur les artistes et artisans de Montapas du 7 au 9 novembre.

Entrée libre.

Vernissage vendredi 8 novembre à 18h (offert par le Comité des fêtes de Montapas).

Infos au 07 89 54 24 39. .

Salle des fêtes Le bourg Montapas 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 54 24 39

English :

German : Exposition d’automne

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition d’automne Montapas a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Rives du Morvan