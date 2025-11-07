Exposition d’automne Salle des fêtes Montapas
Exposition d’automne Salle des fêtes Montapas vendredi 7 novembre 2025.
Exposition d’automne
Salle des fêtes Le bourg Montapas Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 10:00:00
fin : 2025-11-09 12:00:00
Date(s) :
2025-11-07
L’association culturelle Baz’Arts met à l’honneur les artistes et artisans de Montapas du 7 au 9 novembre.
Entrée libre.
Vernissage vendredi 8 novembre à 18h (offert par le Comité des fêtes de Montapas).
Infos au 07 89 54 24 39. .
Salle des fêtes Le bourg Montapas 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 54 24 39
English :
German : Exposition d’automne
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition d’automne Montapas a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Rives du Morvan