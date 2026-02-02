Exposition David DAOUD Mers-les-Bains

Exposition David DAOUD

Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Début : 2026-04-04

fin : 2026-05-03

2026-04-04

Exposition des œuvres de David DAOUD.

Cueille le jour présent L’artiste sait faire vibrer les ténèbres et pratique un Art poignant Christian Noorbergen (critique d’art)

Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46 serviceculturel@ville-merslesbains.fr

English :

Exhibition of works by David DAOUD.

Cueille le jour présent The artist knows how to make darkness vibrate and practices a poignant Art Christian Noorbergen (art critic)

Exhibition on view during library opening hours.

Free

