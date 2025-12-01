Exposition de 100 crèches du monde salle polyvalente Saint-Restitut
Exposition de 100 crèches du monde salle polyvalente Saint-Restitut dimanche 21 décembre 2025.
salle polyvalente place du colonel Bertrand Saint-Restitut Drôme
Début : 2025-12-21 14:00:00
fin : 2025-12-31 17:00:00
2025-12-21
L’association Crèches et Traditions à Saint-Restitut vous propose de venir découvrir 100 crèches du monde.
Un stand de santons et décors de crèche sera présent avec l’Atelier des sources.
salle polyvalente place du colonel Bertrand Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 79 17 47 crechesettraditions2@orange.fr
English :
The Crèches et Traditions association in Saint-Restitut invites you to discover 100 cribs from around the world.
A santon and nativity scene stand will be set up with Atelier des Sources.
