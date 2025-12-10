Exposition De 1968 à 1989 en Tchécoslovaquie Encagnane Aix-en-Provence

Exposition De 1968 à 1989 en Tchécoslovaquie

Du 10/01 au 12/02/2026. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-01-10

Se situer dans le temps et l’espace de l’après seconde guerre mondiale, du bloc de l’Est et de l’univers littéraire d’Havel (exposition en lien avec la pièce de théâtre La terre d’Havel).

L’exposition, composée de 17 panneaux avec photos, retrace des moments de l’histoire de la République Tchécoslovaque (aujourd’hui République Tchèque) du Printemps de Prague (1968) à la Révolution de Velours (1989). À ces panneaux viennent s’ajouter 5 panneaux sur Olga Havlova, prêt de la Fondation Olga Havlova.



Václav Havel, dramaturge reconnu, dissident aux nombreuses actions décisives, prisonnier et enfin premier président élu de la République Tchécoslovaque puis Tchèque. Olga, point d’ancrage vital d’un Havel emprisonné. Chacun va résister à sa manière dans des lieux distincts. Il s’agira de faire face à la répression comme à la séparation, tout en continuant à œuvrer avec soif de vivre.



Vernissage le 10 janvier à 18h. .

Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Situate yourself in the time and space of the post-World War II period, the Eastern Bloc and Havel’s literary universe (exhibition linked to the play Havel’s Land).

L’événement Exposition De 1968 à 1989 en Tchécoslovaquie Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de Tourisme d’Aix en Provence