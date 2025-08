Exposition de 5 artistes rue Victor Perrin Uxegney

Exposition de 5 artistes rue Victor Perrin Uxegney samedi 9 août 2025.

Exposition de 5 artistes

rue Victor Perrin L’Usine Uxegney Vosges

Manoé, Martine Attia, Florence Grivot, Christiane Wunderlich et David exposent leurs peintures et sculptures à L’Usine.

Cinq regards, une matière sensible.

Une exposition collective placée sous le signe de l’émotion, de la poésie et du vivant.

Cinq artistes aux univers singuliers, réunis autour de la matière, du corps et de la mémoire.

Tandis que Martine Attia peint l’Algérie comme une mémoire intime et lumineuse, Manoé explore l’abstraction sensible et l’expression intuitive. De son côté, Florence Grivot façonne l’argile pour créer des refuges poétiques. David, lui, revisite les mythes antiques à la lumière de notre époque. Quant à Christiane Wunderlich, elle sculpte des visages silencieux empreints de mystère.

Venez découvrir, ressentir et partager une expérience sensorielle, une plongée dans des univers profondément humains.

Vernissage le samedi 9 août à 18h30, en présence des artistes !Tout public

rue Victor Perrin L’Usine Uxegney 88390 Vosges Grand Est +33 6 74 78 41 71

English :

Manoé, Martine Attia, Florence Grivot, Christiane Wunderlich and David exhibit their paintings and sculptures at L’Usine.

Five points of view, one sensitive subject.

A collective exhibition under the sign of emotion, poetry and life.

Five artists with singular universes, united around matter, the body and memory.

While Martine Attia paints Algeria as an intimate, luminous memory, Manoé explores sensitive abstraction and intuitive expression. Florence Grivot shapes clay to create poetic refuges. David revisits ancient myths in the light of our own times. As for Christiane Wunderlich, she sculpts silent faces imbued with mystery.

Come and discover, feel and share a sensory experience, a plunge into profoundly human worlds.

Opening on Saturday August 9 at 6.30pm, in the presence of the artists!

German :

Manoé, Martine Attia, Florence Grivot, Christiane Wunderlich und David stellen ihre Gemälde und Skulpturen in der L’Usine aus.

Fünf Blicke, eine sensible Materie.

Eine Gruppenausstellung im Zeichen der Emotionen, der Poesie und des Lebendigen.

Fünf Künstler mit einzigartigen Universen, die sich mit Materie, Körper und Erinnerung beschäftigen.

Während Martine Attia Algerien als eine intime und leuchtende Erinnerung malt, erforscht Manoé die sensible Abstraktion und den intuitiven Ausdruck. Florence Grivot formt Lehm, um poetische Zufluchtsorte zu schaffen. David betrachtet die antiken Mythen im Licht unserer Zeit. Christiane Wunderlich modelliert stille Gesichter, die von einem Geheimnis geprägt sind.

Entdecken, fühlen und teilen Sie eine sinnliche Erfahrung, ein Eintauchen in zutiefst menschliche Welten.

Vernissage am Samstag, den 9. August um 18.30 Uhr, in Anwesenheit der Künstler!

Italiano :

Manoé, Martine Attia, Florence Grivot, Christiane Wunderlich e David espongono i loro dipinti e sculture a L’Usine.

Cinque punti di vista, un unico soggetto sensibile.

Una mostra collettiva all’insegna dell’emozione, della poesia e della vita.

Cinque artisti con universi singolari, uniti intorno alla materia, al corpo e alla memoria.

Martine Attia dipinge l’Algeria come un ricordo intimo e luminoso, mentre Manoé esplora l’astrazione sensibile e l’espressione intuitiva. Florence Grivot modella l’argilla per creare rifugi poetici. David rivisita gli antichi miti alla luce dei nostri tempi. Christiane Wunderlich scolpisce volti silenziosi e intrisi di mistero.

Venite a scoprire, sentire e condividere un’esperienza sensoriale, un tuffo in un universo profondamente umano.

Inaugurazione sabato 9 agosto alle 18.30, alla presenza degli artisti!

Espanol :

Manoé, Martine Attia, Florence Grivot, Christiane Wunderlich y David exponen sus pinturas y esculturas en L’Usine.

Cinco puntos de vista, un tema sensible.

Una exposición colectiva bajo el signo de la emoción, la poesía y la vida.

Cinco artistas con universos singulares, unidos en torno a la materia, el cuerpo y la memoria.

Martine Attia pinta Argelia como un recuerdo íntimo y luminoso, mientras que Manoé explora la abstracción sensible y la expresión intuitiva. Florence Grivot da forma a la arcilla para crear refugios poéticos. David revisita mitos antiguos a la luz de nuestro tiempo. Christiane Wunderlich, por su parte, esculpe rostros silenciosos impregnados de misterio.

Venga a descubrir, sentir y compartir una experiencia sensorial, una inmersión en un universo profundamente humano.

Inauguración el sábado 9 de agosto a las 18.30 horas, en presencia de los artistas

