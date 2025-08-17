Exposition de Anne Gerest et Tina Galy Bourdeaux
Exposition de Anne Gerest et Tina Galy Bourdeaux dimanche 17 août 2025.
Exposition de Anne Gerest et Tina Galy
Eglise de la Viale Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-17
fin : 2025-08-27
Date(s) :
2025-08-17
Sculptures bois flottée, dessins et peintures
.
Eglise de la Viale Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Driftwood sculptures, drawings and paintings
German :
Treibholzskulpturen, Zeichnungen und Gemälde
Italiano :
Sculture, disegni e dipinti in legno di derivazione
Espanol :
Esculturas, dibujos y pinturas en madera de deriva
L’événement Exposition de Anne Gerest et Tina Galy Bourdeaux a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux