Exposition de Anne Gerest et Tina Galy Bourdeaux

Eglise de la Viale Bourdeaux Drôme

Début : 2025-08-17

fin : 2025-08-27

2025-08-17

Sculptures bois flottée, dessins et peintures

Eglise de la Viale Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Driftwood sculptures, drawings and paintings

German :

Treibholzskulpturen, Zeichnungen und Gemälde

Italiano :

Sculture, disegni e dipinti in legno di derivazione

Espanol :

Esculturas, dibujos y pinturas en madera de deriva

