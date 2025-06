Exposition de bande dessinée Vincent Dugomier (Auteur), Benoît Ers (Illustration) Les enfants de la Résistance, 1940-1945 D43 Carennac 1 juillet 2025 14:00

Lot

Exposition de bande dessinée Vincent Dugomier (Auteur), Benoît Ers (Illustration) Les enfants de la Résistance, 1940-1945 D43 Château des Doyens Carennac Lot

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-01 14:00:00

fin : 2025-11-01 17:30:00

2025-07-01

2025-09-01

À partir de la bande dessinée Les enfants de la Résistance (éditions Le Lombard), cette exposition propose une immersion dans la vie quotidienne sous l’Occupation entre 1940 et 1945. Objets, récits et archives locaux permettent de comprendre l’histoire de cette période à travers les regards d’enfants confrontés à la guerre.

D43 Château des Doyens

Carennac 46110 Lot Occitanie +33 5 65 33 81 36

English :

Based on the comic strip « Les enfants de la Résistance » (published by Le Lombard), this exhibition immerses visitors in daily life under the Occupation between 1940 and 1945. Objects, stories and local archives help us understand the history of this period through the eyes of children confronted with war.

German :

Ausgehend von dem Comic « Les enfants de la Résistance » (Verlag Le Lombard) bietet diese Ausstellung einen Einblick in das Alltagsleben unter der Besatzung zwischen 1940 und 1945. Objekte, Erzählungen und lokale Archive ermöglichen es, die Geschichte dieser Zeit aus der Sicht von Kindern, die mit dem Krieg konfrontiert waren, zu verstehen.

Italiano :

Basata sul fumetto « Les enfants de la Résistance » (pubblicato da Le Lombard), questa mostra immerge i visitatori nella vita quotidiana sotto l’occupazione tra il 1940 e il 1945. Oggetti, storie e archivi locali ci aiutano a comprendere la storia di questo periodo attraverso gli occhi dei bambini che affrontano la guerra.

Espanol :

Basada en el cómic « Les enfants de la Résistance » (publicado por Le Lombard), esta exposición sumerge al visitante en la vida cotidiana bajo la Ocupación entre 1940 y 1945. Objetos, relatos y archivos locales nos ayudan a comprender la historia de este periodo a través de los ojos de los niños enfrentados a la guerra.

