Exposition de Bénédicte de Moulins Aubigny-sur-Nère
Exposition de Bénédicte de Moulins Aubigny-sur-Nère vendredi 5 septembre 2025.
Exposition de Bénédicte de Moulins
Galerie François 1er Aubigny-sur-Nère Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-09-05 14:30:00
fin : 2025-09-30 18:30:00
Date(s) :
2025-09-05 2025-10-01
Découvrez les œuvres minérales et contemplatives de Bénédicte de Moulins, artiste plasticienne originaire de Sologne.
.
Galerie François 1er Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06
English :
Discover the contemplative mineral works of Bénédicte de Moulins, a visual artist from the Sologne region.
German :
Entdecken Sie die mineralischen und kontemplativen ?uvres von Bénédicte de Moulins, einer aus der Sologne stammenden bildenden Künstlerin.
Italiano :
Scoprite le opere minerali contemplative di Bénédicte de Moulins, artista visiva della regione della Sologna.
Espanol :
Descubra las obras minerales contemplativas de Bénédicte de Moulins, artista plástica de la región de Sologne.
L’événement Exposition de Bénédicte de Moulins Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2025-08-24 par OT SAULDRE ET SOLOGNE