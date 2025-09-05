Exposition de Bénédicte de Moulins Aubigny-sur-Nère

Exposition de Bénédicte de Moulins Aubigny-sur-Nère vendredi 5 septembre 2025.

Exposition de Bénédicte de Moulins

Galerie François 1er Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-05 14:30:00

fin : 2025-09-30 18:30:00

Date(s) :

2025-09-05 2025-10-01

Découvrez les œuvres minérales et contemplatives de Bénédicte de Moulins, artiste plasticienne originaire de Sologne.

.

Galerie François 1er Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06

English :

Discover the contemplative mineral works of Bénédicte de Moulins, a visual artist from the Sologne region.

German :

Entdecken Sie die mineralischen und kontemplativen ?uvres von Bénédicte de Moulins, einer aus der Sologne stammenden bildenden Künstlerin.

Italiano :

Scoprite le opere minerali contemplative di Bénédicte de Moulins, artista visiva della regione della Sologna.

Espanol :

Descubra las obras minerales contemplativas de Bénédicte de Moulins, artista plástica de la región de Sologne.

L’événement Exposition de Bénédicte de Moulins Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2025-08-24 par OT SAULDRE ET SOLOGNE