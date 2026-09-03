Exposition de Benoît Batard : Reg’art sur la santé mentale – Biblio’fil Bibliothèque Vallons-de-l’Erdre

Informations pratiques

Vallons-de-l’Erdre

Exposition de Benoît Batard : Reg’art sur la santé mentale – Biblio’fil

Bibliothèque 16 avenue de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-11-02

Date(s) :

2026-10-02

Auparavant sculpteur sur bois, son travail s’est progressivement tourné vers la peinture après un grave accident en 2021.

Intitulée « Habiter la faille intérieure », cette série d’une dizaine de peintures vous invite à porter un nouveau regard sur la réalité au travers de ces riches et vives acryliques abstraites par lesquelles l’artiste exprime ses émotions.

Aux heures d’ouverture de la bibliothèque. .

Bibliothèque 16 avenue de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26

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English :

Previously a woodcarver, his work gradually shifted toward painting after a serious accident in 2021.

L’événement Exposition de Benoît Batard : Reg’art sur la santé mentale – Biblio’fil Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-09-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis