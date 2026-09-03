Exposition de Benoît Batard : Reg’art sur la santé mentale – Biblio’fil Bibliothèque Vallons-de-l’Erdre
vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque · Vallons-de-l'Erdre
Informations pratiques
Vallons-de-l’Erdre
Exposition de Benoît Batard : Reg’art sur la santé mentale – Biblio’fil
Bibliothèque 16 avenue de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-11-02
Date(s) :
2026-10-02
Auparavant sculpteur sur bois, son travail s’est progressivement tourné vers la peinture après un grave accident en 2021.
Intitulée « Habiter la faille intérieure », cette série d’une dizaine de peintures vous invite à porter un nouveau regard sur la réalité au travers de ces riches et vives acryliques abstraites par lesquelles l’artiste exprime ses émotions.
Aux heures d’ouverture de la bibliothèque. .
Bibliothèque 16 avenue de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26
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English :
Previously a woodcarver, his work gradually shifted toward painting after a serious accident in 2021.
L’événement Exposition de Benoît Batard : Reg’art sur la santé mentale – Biblio’fil Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-09-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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