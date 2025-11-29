Exposition de Benoît Pingeot l’ ANSE Joaniskobaita Ustaritz
Exposition de Benoît Pingeot l’ ANSE Joaniskobaita Ustaritz jeudi 11 décembre 2025.
Exposition de Benoît Pingeot l’ ANSE
Joaniskobaita 1 Place de la Croix du Bourg Ustaritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11
fin : 2025-12-11
Date(s) :
2025-12-11
Une bonne mesure d’images et autant de mots mélangés à un morceau d’histoire de l’art, y ajouter une dose de théologie et de mythologie… c’est la recette de l’ANSE, l’exposition qui, tant physiquement que spirituellement, emplit tTok.
Mardi 17h à 20h
Mercredi 9h à 16h
Jeudi 15h à 18h ou sur rendez vous. .
Joaniskobaita 1 Place de la Croix du Bourg Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 98 00 24 ttok@ttok.eus
English : Exposition de Benoît Pingeot l’ ANSE
L’événement Exposition de Benoît Pingeot l’ ANSE Ustaritz a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme Pays Basque