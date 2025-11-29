Exposition de Benoît Pingeot l’ ANSE Joaniskobaita Ustaritz

Exposition de Benoît Pingeot l’ ANSE Joaniskobaita Ustaritz jeudi 18 décembre 2025.

Joaniskobaita 1 Place de la Croix du Bourg Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-12-18
fin : 2025-12-18

2025-12-18

Une bonne mesure d’images et autant de mots mélangés à un morceau d’histoire de l’art, y ajouter une dose de théologie et de mythologie… c’est la recette de l’ANSE, l’exposition qui, tant physiquement que spirituellement, emplit tTok.
Mardi 17h à 20h
Mercredi 9h à 16h
Jeudi 15h à 18h ou sur rendez vous.   .

Joaniskobaita 1 Place de la Croix du Bourg Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 98 00 24  ttok@ttok.eus

