Exposition de Benoît Pingeot L’ANSE Joaniskobaita Ustaritz

Exposition de Benoît Pingeot L’ANSE

Joaniskobaita 1 Place de la Croix du Bourg Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Une bonne mesure d’images et autant de mots mélangés à un morceau d’histoire de l’art, y ajouter une dose de théologie et de mythologie…. c’est la recette de l’ANSE, l’exposition qui, tant physiquement que spirituellement, emplit tTok.

Mardi 17h à 20h

Mercredi 9h à 16h

Jeudi 15h à 18h ou sur rendez vous. .

Joaniskobaita 1 Place de la Croix du Bourg Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 98 00 24 ttok@ttok.eus

English : Exposition de Benoît Pingeot L’ANSE

L’événement Exposition de Benoît Pingeot L’ANSE Ustaritz a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme Pays Basque