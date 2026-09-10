Exposition de bijoux artisanaux au pastel – Hélène Klym, Château de Scopont, Maurens-Scopont

Informations pratiques

Exposition de bijoux artisanaux au pastel – Hélène Klym 19 et 20 septembre Château de Scopont Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les créations originales d’Hélène Klym, créatrice de bijoux dont les perles, façonnées à la main, sont teintées au véritable bleu de pastel.

Son travail fait écho à l’histoire de Scopont et de son territoire, intimement liés à l’eau. Au 16 ème siècle, le moulin d’eau présent sur le Girou qui longe le château côté Sud et le pastelier bordant aujourd’hui la propriété du château témoignent de l’existence de la forte activité passée du pastel.

Le pastel, qui fit la richesse du Pays de Cocagne, entretient lui aussi un lien étroit avec l’eau, indispensable aux différentes étapes de sa transformation et de la teinture.

Dans cet écrin chargé d’histoire, Hélène Klym fait aujourd’hui revivre le célèbre bleu pastel à travers des créations uniques, à la croisée du savoir-faire artisanal, de la couleur et du patrimoine.

Château de Scopont 159 impasse de Scopont, 81470 Maurens-Scopont Maurens-Scopont 81470 Tarn Occitanie 06 75 23 49 70 https://www.chateau-de-scopont.com https://facebook.com/lechateaudescopont Le domaine de Scopont se compose de quatre entités : le château, l’orangerie, le pavillon et son point fort, son parc arboré. Les vestiges les plus anciens du château remontent au XVe siècle. Le château, rénové au XVIIIe siècle, abrite un salon orné de gypseries rocailles. Au XIXe siècle, il devient le lieu de naissance de la Société Archéologique du Midi de la France et est complété par l’orangerie néo-classique. Le parc abrite le pavillon de style néo-gothique qui protège des éléments de sculptures médiévales provenant des démolitions post-révolutionnaires. Ces éléments sont aujourd’hui des pièces importantes du musée des Augustins du cloître des Jacobins à Toulouse.

Le parc arboré sert de refuge à des espèces végétales et animales protégées, contribuant ainsi à la préservation de la biodiversité de notre territoire. Il joue également un rôle crucial dans la protection d’espèces en voie de disparition, telles que la jacinthe de Rome. Places de parking.

Découvrez les créations originales d’Hélène Klym, créatrice de bijoux dont les perles, façonnées à la main, sont teintées au véritable bleu de pastel.

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