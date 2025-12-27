Exposition de bijoux creatifs Azay-le-Ferron

Exposition de bijoux creatifs

2 rue des jardins Azay-le-Ferron Indre

Début : Lundi 2026-01-26

fin : 2026-02-18

2026-01-26

Exposition par Martial Tranchant.

Exposition de boucles d’oreilles en gravure laser. .

2 rue des jardins Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 40 97 bibliotheque-azayleferron@orange.fr

