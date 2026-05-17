Exposition de Blanc et de Noir Ferme des Coteaux Mauges-sur-Loire
Exposition de Blanc et de Noir Ferme des Coteaux Mauges-sur-Loire dimanche 17 mai 2026.
Mauges-sur-Loire
Exposition de Blanc et de Noir
Ferme des Coteaux 25 Rue Saint-Maurille Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 15:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25 2026-05-30 2026-05-31
Découvrez l’exposition de photographie du Club de Varades à Saint-Florent-le-Vieil.
Le Photo Club de Varades est heureux de vous présenter sa nouvelle exposition de Blanc & de Noir à La Ferme des Côteaux à Saint Florent le Vieil. .
Ferme des Coteaux 25 Rue Saint-Maurille Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire photoclubvarades@gmail.com
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English :
Discover the photography exhibition of the Club de Varades in Saint-Florent-le-Vieil.
L’événement Exposition de Blanc et de Noir Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-08 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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