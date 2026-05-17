Exposition de Blanc et de Noir Ferme des Coteaux Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Exposition de Blanc et de Noir

Ferme des Coteaux 25 Rue Saint-Maurille Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 15:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25 2026-05-30 2026-05-31

Découvrez l’exposition de photographie du Club de Varades à Saint-Florent-le-Vieil.

Le Photo Club de Varades est heureux de vous présenter sa nouvelle exposition de Blanc & de Noir à La Ferme des Côteaux à Saint Florent le Vieil. .

Ferme des Coteaux 25 Rue Saint-Maurille Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire photoclubvarades@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the photography exhibition of the Club de Varades in Saint-Florent-le-Vieil.

L’événement Exposition de Blanc et de Noir Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-08 par Pôle Tourisme ôsezMauges