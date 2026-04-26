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Exposition « De bois en haut » – Collectif La Douceur, LA FLECHE, La Flèche

samedi 19 septembre 2026 · LA FLECHE · La Flèche

Exposition « De bois en haut » – Collectif La Douceur, LA FLECHE, La Flèche

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
LA FLECHE
Adresse
LA FLECHE
Ville
72200 La Flèche
Département
Sarthe

Exposition « De bois en haut » – Collectif La Douceur 19 et 20 septembre LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Depuis 2017, le Collectif La Douceur, duo d’artistes angevins, construit un travail à la croisée de la couleur et de la matière. Entre peinture et construction, leur travail cherche un équilibre simple : laisser une place à l’instinct sans perdre la structure. L’exposition « De bois en haut » présente ce dialogue, où les matériaux assemblés deviennent surfaces, volumes et images.
Samedi 15h30-18h30
Dimanche 10h-13h & 15h30-18h30

LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP
Depuis 2017, le Collectif La Douceur, duo d’artistes angevins, construit un travail à la croisée de la couleur et de la matière. Entre peinture et construction, leur travail cherche un équilibre : à …

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