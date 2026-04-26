Exposition « De bois en haut » – Collectif La Douceur, LA FLECHE, La Flèche

Informations pratiques

Exposition « De bois en haut » – Collectif La Douceur 19 et 20 septembre LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Depuis 2017, le Collectif La Douceur, duo d’artistes angevins, construit un travail à la croisée de la couleur et de la matière. Entre peinture et construction, leur travail cherche un équilibre simple : laisser une place à l’instinct sans perdre la structure. L’exposition « De bois en haut » présente ce dialogue, où les matériaux assemblés deviennent surfaces, volumes et images.

Samedi 15h30-18h30

Dimanche 10h-13h & 15h30-18h30

LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP

Depuis 2017, le Collectif La Douceur, duo d’artistes angevins, construit un travail à la croisée de la couleur et de la matière. Entre peinture et construction, leur travail cherche un équilibre : à …

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