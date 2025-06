Exposition de bois flottés et de peintures Raucoules 7 juillet 2025 14:00

Haute-Loire

Exposition de bois flottés et de peintures Oumey Raucoules Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-07 14:00:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

Date(s) :

2025-07-07

– De 14h à 18h visite de l’atelier Robert Vey à Oumey. Découvrez les créations originales de Robert faites à partir de bois flottés et de racines, exposition de peintures sur verre, huiles sur toile et aquarelles. Gratuit.

.

Oumey

Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

– From 2pm to 6pm: visit Robert Vey’s workshop in Oumey. Discover Robert’s original creations made from driftwood and roots, exhibition of paintings on glass, oils on canvas and watercolors. Free of charge.

German :

– Von 14 bis 18 Uhr: Besuch des Ateliers Robert Vey in Oumey. Entdecken Sie Roberts originelle Kreationen aus Treibholz und Wurzeln. Ausstellung von Glasmalereien, Ölgemälden auf Leinwand und Aquarellen. Kostenlos.

Italiano :

– Dalle 14.00 alle 18.00: visita allo studio di Robert Vey a Oumey. Scoprite le originali creazioni di Robert realizzate con legni e radici alla deriva e la sua mostra di dipinti su vetro, oli su tela e acquerelli. Ingresso libero.

Espanol :

– De 14:00 a 18:00: visite el taller de Robert Vey en Oumey. Descubra las originales creaciones de Robert a partir de madera flotante y raíces, y su exposición de pinturas sobre vidrio, óleos sobre lienzo y acuarelas. Entrada gratuita.

L’événement Exposition de bois flottés et de peintures Raucoules a été mis à jour le 2025-06-24 par Haut Pays du Velay Tourisme