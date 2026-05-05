Exposition de Bonsaï, Salle Homberg, Thouaré-sur-Loire

Exposition de Bonsaï 30 et 31 mai Salle Homberg Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00

Le Club des Amis du Bonsaï de Nantes organise les 30 et 31 mai 2026 une exposition de Bonsaïs.

Cet événement mettra à l’honneur l’art du bonsaï, ainsi que d’autres arts japonais tels que la calligraphie et le kintsugi. Il rassemblera des passionnés autour d’arbres travaillés depuis de nombreuses années, témoignant d’un véritable savoir-faire artistique et horticole.

À découvrir :

– Satsuki (azalées) en fleurs,

– Démonstrations de taille,

– Vente & présence de professionnels,

– Atelier conseil,

– Art japonais,

– Tombola gratuite.

Salle Homberg 34 rue de Carquefou, Thouaré sur Loire Thouaré-sur-Loire 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Exposition & animations