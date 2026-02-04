Exposition de Broderie De fil en feuille par Leïla Lorenn Salle Marcel Duprez Bourganeuf
Exposition de Broderie De fil en feuille par Leïla Lorenn Salle Marcel Duprez Bourganeuf mercredi 25 mars 2026.
Salle Marcel Duprez Place de l'Hotel de Ville Bourganeuf Creuse
Début : 2026-03-25 08:30:00
fin : 2026-04-13 12:30:00
2026-03-25
Exposition de broderie De fil en feuille par Leïla Lorenn
Salle Marcel Deprez.
Entrée gratuite aux horaires de la mairie.
Salle Marcel Duprez Place de l’Hotel de Ville Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 07 61 contact@bourganeuf.fr
