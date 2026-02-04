Exposition de Broderie De fil en feuille par Leïla Lorenn Salle Marcel Duprez Bourganeuf

Exposition de Broderie De fil en feuille par Leïla Lorenn

Exposition de broderie De fil en feuille par Leïla Lorenn

Salle Marcel Deprez.

Entrée gratuite aux horaires de la mairie. .

Salle Marcel Duprez Place de l’Hotel de Ville Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 07 61 contact@bourganeuf.fr

English : Exposition de Broderie De fil en feuille par Leïla Lorenn

