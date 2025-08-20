Exposition de Bruno Art Galerie du 11 rue de la Capelle Millau

Artiste peintre en acrylique renommé pour reproduire des copies d’artistes célèbres en explorant des touches de couleurs audacieuses.

Vous pouvez découvrir l’exposition à la galerie 11 rue de la Capelle du mercredi 20 août de 10h à 18h au samedi 6 septembre inclus. .

Galerie du 11 Millau 12100 Aveyron Occitanie galerieacapell.art@gmail.com

