Exposition de Bruno Robert Curieuse, Yanna, Socrate et les autres… Place Henri Coutard Marolles-les-Braults

Exposition artistisque de Bruno ROBERT. Curieuse, Yanna, Socrate et les autres…

Après l’obtention de son diplôme de communication visuelle à l’école supérieure d’arts & médias de Caen, Bruno Robert a fait ses premiers pas en tant qu’illustrateur dans l’édition jeunesse en 2002 avec un album Qui tire la langue ? aux Editions Magnard.

Depuis, Bruno Robert a publié chez d’autres éditeurs de livres, dans la presse jeunesse et aussi pour l’édition scolaire. Il anime également des ateliers avec les enfants où l’artiste aborde la réalisation du livre et le déroulement de la création. Depuis 2006, il est également représenté en Grande-Bretagne par The Plum Agency.

Son travail Un dessin tout en rondeur et en humour, des couleurs chaleureuses parfois tendres. J’utilise principalement des encres et de la peinture acrylique souvent rehaussées de crayons de couleurs. Je jongle avec délice dans l’univers de l’auteur. Je joue avec le texte, j’extrais des moments intenses ou drôles. C’est le regard sur le texte qui compte, le geste fait le reste.

Bruno Robert

Entrée libre

Exposition visible au Centre Social de CASCADE du 3 au 28 novembre 2025

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 .

Place Henri Coutard Centre Social de CASCADE Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire

English :

Art exhibition by Bruno ROBERT. Curieuse, Yanna, Socrate and the others…

German :

Kunstausstellung von Bruno ROBERT. Neugierig, Yanna, Sokrates und die anderen…

Italiano :

Mostra d’arte di Bruno ROBERT. Curieuse, Yanna, Socrate e gli altri…

Espanol :

Exposición de arte de Bruno ROBERT. Curieuse, Yanna, Socrate y los otros…

